Цена вопроса

Многие вспоминают 2014 год не просто с ностальгией, а как упущенную возможность. Знать бы заранее, что курс доллара всего за пару месяцев взлетит в два с лишним раза! Вложить бы все в доллары в нужный момент – и можно было бы шикарно заработать. Увы, девальвация стала для всех неожиданностью.

Однако в экономике время от времени случаются такие события, предсказать последствия которых может практически любой здравомыслящий человек. А значит – заработать на этом хорошие деньги.

Минутка Капитана Очевидность

Самое яркое такое событие произошло в апреле. Точнее, цепочка событий, каждое из которых имело более чем очевидные последствия. Сначала американцы ввели новые санкции. Злые и жесткие. Естественно, рубль не подкачал и тут же подешевел. Иначе говоря, курс доллара резко взлетел. Примерно на 10% всего за неделю. Положа руку на сердце: а кто-то ожидал чего-то другого? Что рубль укрепится или хотя бы проигнорирует экономический удар? А с чего бы?

Правда, было в апрельских санкциях и кое-что новое. Под удар попал «Русал» и лично олигарх Олег Дерипаска. А что обычно происходит с акциями публичной компании, против которой выступает самый могущественный субъект международной политики в лице США? Естественно, обвал. Акции «Русала» рухнули, а у самой компании сразу же появились огромные финансовые проблемы. Трудно ли было это предсказать? Совсем не трудно.

Но и это еще не все. Когда у крупного мирового игрока на рынке возникают серьезные проблемы, кто этому рад больше всего? Само собой, прямые конкуренты! И в самом деле: после обвала «Русала» стали резко дорожать акции других производителей алюминия. В первую очередь почему-то американских… Ну кто бы мог подумать!

И снова: нужно ли быть профессиональным биржевиком, опытным финансистом, чтобы спрогнозировать эти последствия? Да ничего подобного. Необходимо иметь голову на плечах и пользоваться здравым смыслом. Все. Конечно, чтобы заработать на этом, необходимо выйти на финансовый рынок. Просто так за угадывание будущего никто платить не станет.

Кто на этом зарабатывает

И вот тут кроется принципиальная разница между пассивным большинством и активным меньшинством. Для большинства все вышеперечисленное – просто новости, естественный информационный фон жизни. Реагировать на них можно только одним способом – приспосабливаться к меняющейся обстановке. Примерно как к погоде.

Для меньшинства же такие новости – подарок судьбы. Прекрасный шанс заработать. Зарабатывают на таких вещах не самые умные (для очевидных выводов не требуется великий ум), а самые активные. Те, кому не лень оторваться от созерцания и сделать несколько лишних движений в интернете. Сегодня выйти на международные финансовые рынки не сильно сложнее, чем скачать на торрентах новую серию «Игр престолов» или посмотреть прямую трансляцию Лиги Чемпионов.

Вот и получается, что зарабатывают не самые умные, а просто более энергичные. При этом профессия у человека может быть какой угодно: преподаватель, водитель, врач, инженер, студент, программист – было бы желание заниматься своими доходами. Возможностей-то в наше время хватает.

События подобного рода случаются регулярно. Вводятся новые санкции – курс доллара растет. Эскалация на Ближнем Востоке – дорожает нефть. Очередной айфон расхватывают с прилавков – акции Apple идут вверх.

Объективности ради стоит признать, что происходят такие вещи не каждый день. С другой стороны, при наличии знаний и навыков можно верно прогнозировать исходы гораздо большего числа событий, которые и случаются гораздо чаще.

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