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ВТБ и инновационный центр «Буревестник» подписали договор на финансирование инвестиционного проекта

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© Фото: stroypuls.ru

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Деньги пойдут на строительство научно-производственного комплекса в Петербурге.

Банк ВТБ и ООО «Инновационный центр «Буревестник» (дочернее предприятие АК «АЛРОСА») заключили кредитный договор на 1,5 млрд рублей на финансирование строительства научно-производственного комплекса. Расположенный на территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Петербурге, комплекс будет заниматься разработкой и выпуском оборудования для обогащения алмазосодержащих руд и производства аналитических приборов.

Заемные средства будут предоставлены сроком на четыре года. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,3 млрд рублей. На новую промышленную площадку будет перенесено действующее производство предприятия «Буревестник», расположенное вблизи исторического центра города.

«Научно-производственное предприятие «Буревестник» многие годы занимает ведущие позиции на рынке России по производству оборудования для алмазодобывающей промышленности и аналитических приборов широкого спектра применения и приобретает все большую известность среди зарубежных партнеров. Привлеченные кредитные средства послужат модернизации и расширению производственных мощностей предприятия для удовлетворения растущего спроса на выпускаемую продукцию», отметил заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко.

Проект включен Минпромторгом России в перечень новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Плановый срок завершения строительства новой производственной площадки – 4 квартал 2017 года.

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