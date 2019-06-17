На ПМЭФ обсудили проекты развития Петербурга: от образования до островов будущего

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 побит абсолютный рекорд по объемам сделок: 650 соглашений на 3,1 трлн рублей. При этом город заключил 27 договоров на общую сумму 182 миллиарда.

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что Петербург не гнался за количеством подписанных соглашений, а отбирал проекты, необходимые для развития. Чиновник объяснил это тем, что в первую очередь все решения должны нести пользу рядовым петербуржцам. Развитие социальной инфраструктуры, медицины, транспорта, образования «как раз будут влиять на качество жизни в каждой конкретной семье». Например, соглашение с РЖД позволит организовать высокоскоростную связь города и пригородов, в том числе, при строительстве новых веток. Отдельное внимание Александр Беглов обратил на развитие социальной инфраструктуры. В течение года будет открыто ещё 13 новых школ, 25 детских садов и 10 объектов здравоохранения, среди которых онкологический диспансер, центр паллиативной медицинской помощи и современный перинатальный центр.

Среди стратегически важных проектов для развития Петербурга особое место занял «Кронштадт. Остров Фортов». Презентация масштабного преображения города на острове Котлин стала одним из главных и ярких событий форума. Участникам ПМЭФ представили интерактивный стенд с цифровой моделью будущего Кронштадта. До форта Чумный прямо над заливом протянется канатная дорога, появятся океанариум, аэродром для дирижаблей, парк и музей блокады, морской вокзал, а на всём острове раскинется огромный благоустроенный парк. Проект рассчитан на создание города удобного для проживания местного населения и комфортного для туристов. В Кронштадт планируется перевести крупнейшие морские вузы, построить несколько новых школ и больниц, а также расширить старые и ввести дополнительные автобусные маршруты. Также поступили предварительные предложения по прокладке трамвайной линии до Кронштадта и расширению дамбы.

Фото: gov.spb.ru

Отдельное внимание будет уделено созданию высокооплачиваемых рабочих мест через привлечение туристического потока. «Развитие туристического потенциала Кронштадта – это рабочие места, поступления в бюджет», – прокомментировал Беглов. Поэтому Ксения Шойгу, член рабочей группы по развитию Кронштадта, уточнила, что целевая аудитория – иностранные туристы. При этом сами петербуржцы получат настоящий курорт, где будут сочетаться природа и история, а местные жители – современную инфраструктуру и социальные блага. Также врио губернатора отметил, что проекты не заработают без транспорта. «Старые дороги требуют реконструкции, новые – строительств», – пояснил он.

Реализация подобного плана может дать отличный старт для схожих предложений. Не так давно на обсуждение общественности был представлен необычный проект «Залив Островов» от компании «Зингер Девелопмент». Его основная особенность состоит в том, что создание новой точки притяжения бизнес-активности будет происходить на намывных территориях в акватории Невской губы. При этом концепция помимо офисных и коммерческих площадей предполагает строительство жилой недвижимости, развлекательных, рекреационных и социальных объектов, благоустройство парков, скверов, прогулочных зон, а также создание развитой дорожно-транспортной карты как внутри, так и вне островов. Таким образов, в стороне от исторической части города должно сформироваться альтернативное деловое пространство с комфортной социальной составляющей и привлекательными для туристов объектами. Такое комплексное развитие территории отвечает постановлению правительства Петербурга «О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года» и позволяет создать выгодные условия для развития бизнеса, обеспечения рабочих мест и превращения однотипных городских окраин в качественные жизненные пространства.

Пока преобразования петербургских сателлитов начнутся с Кронштадта. Первые изменения можно будет увидеть уже в 2021 году, а полная трансформация острова Котлин завершится через 8 лет.

Фото: spb-projects.ru

В целом, по результатам ПМЭФ, Петербургу удалось представить интересные проекты и привлечь реальные инвестиции. «Играть в калькулятор – одна история, а реальные инвестиции – это другая история», –заявил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Также gредседатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов высоко оценил активное взаимодействие городских и федеральных властей, особенно в транспортной и медицинской сферах. Отмечается, что все привлекательные проекты, представленные для Петербурга, в будущем будут масштабироваться на весь город.