Небоскребы, намывные острова и дороги – перспективы развития Петербурга

В 2019 году в Петербурге официально откроется «Лахта Центр» – самый высокий небоскреб Европы, возведенный на искусственной территории, созданной по технологии намыва. Здание станет узнаваемым и знаковым объектом Северной столицы. Амбициозный проект вызывал массу споров на протяжении всего строительства, но все же был успешно завершен. Однако развитие города не снижает темпы, в будущем году будут реализованы не менее интересные и масштабные планы.

Челябинским металлургическим комбинатом подготовлены 1,2 тыс. тонн арматуры для возведения намывных территорий на Васильевском острове. Там, в рамках проекта «Морской фасад», уже создано 238 гектаров земли, на которых построен Морской пассажирский порт и жилые микрорайоны с инфраструктурой. Сейчас планируется реконструировать порт, а также продолжить освоение территорий. «На мой взгляд, застройка здесь во благо, она смягчит сильные ветра, там станет больше людей, появится какой-то бизнес, торговля. Это место нужно наполнить жизнью и функционалом», – прокомментировал народный архитектор РФ, генеральный директор компании «УРБИС.СПБ» Олег Харченко. К 2028 году на Васильевском острове будет намыто еще более 200 гектаров территории.

Фото: chelindustry.ru

Однако как отмечают специалисты, реализация таких крупных бизнес-проектов невозможна без комплексного подхода, в том числе, без развития инфраструктуры.

«Примечательно, что до сих пор освоение намыва идет лишь в направлении жилой застройки (не считая пассажирский порт). Причинами является не только ситуация на рынке и довольно высокие цены на участки, но и удаленность проекта от плотной жилой застройки, станций метро и оживленных магистралей. Отдельной сложностью для застройщиков представляется неготовая дорожная и инженерная инфраструктура», – так оценивает ситуацию генеральный директор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев.

Таким образом, развитие инфраструктуры, в том числе транспорта – обязательное условие успешности данных проектов. И сама реализация их, по сути, стимулирует одновременно развивать дорожное сообщение.

Фото: Георгий Поляков / «Интерпресс»

Так один из блогеров писал о строительстве «Лахта Центра»: «Сильнее всего выиграют жители Приморского района. Крупный офисный центр должен улучшить ситуацию с пробками, перетянув на себя значительную часть транспортных потоков». Развитию дорожной инфраструктуры района намерены посодействовать и местные власти. Вопросы транспортной доступности «Лахта Центра» врио губернатора Александр Беглов поднял на личной встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Правительство Петербурга ожидает, что значимые для города магистрали войдут в комплексный план модернизации и расширения транспортной сети.

Развитие магистралей в Приморском районе также актуально и в связи с тем, что там намечается реализация еще одного серьезного проекта. Компания «Зингер Девелопмент» предлагает построить в акватории Невской губы «Залив островов». На искусственных территориях предполагается разместить жилые кварталы, а также культурные, спортивные, и социальные объекты. В проект включены и транспортные развязки, с учетом нагрузок на ближайшие автомагистрали.

«Проект предполагает создание территории комплексного развития на искусственном острове вблизи исторического центра города при обеспечении его хорошей транспортной доступности», – разъясняют в консалтинговой компании «Аверс».

Также специалисты подчеркивают, что подобное комплексное освоение новых территорий полностью отвечает постановлению правительства Петербурга «О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года». Здесь – за пределами перегруженного исторического центра – появится новая туристическая зона и большое количество рабочих мест.

Фото: dixinews.ru

Аналитики поясняют, что подобные объекты становятся точками притяжения бизнес-структур, и это неизбежно подталкивает развитие прочих сфер. По мнению представителя компании «Главстрой Санкт-Петербург» Юлии Ружицкой, намывные территории привлекут застройщиков жилья с хорошими видовыми характеристиками. А рост плотности заселения подтолкнет решение вопросов транспортной доступности построенных на намывных территориях объектов.