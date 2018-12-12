  • 13 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.4656  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.6570  
Нефть($) 12.12.2018 60.20 0.27
Нефть(p) 12.12.2018 3978.73 +23.88

Небоскребы, намывные острова и дороги – перспективы развития Петербурга

Автор:


© Фото: nsp.ru

Темы дня

Одним из трендов строительства в Петербурге станут намывные территории. Реализация масштабных бизнес-проектов по намыву поможет решить проблемы города, в том числе транспортные.

В 2019 году в Петербурге официально откроется «Лахта Центр» – самый высокий небоскреб Европы, возведенный на искусственной территории, созданной по технологии намыва. Здание станет узнаваемым и знаковым объектом Северной столицы. Амбициозный проект вызывал массу споров на протяжении всего строительства, но все же был успешно завершен. Однако развитие города не снижает темпы, в будущем году будут реализованы не менее интересные и масштабные планы.

Челябинским металлургическим комбинатом подготовлены 1,2 тыс. тонн арматуры для возведения намывных территорий на Васильевском острове. Там, в рамках проекта «Морской фасад», уже создано 238 гектаров земли, на которых построен Морской пассажирский порт и жилые микрорайоны с инфраструктурой. Сейчас планируется реконструировать порт, а также продолжить освоение территорий. «На мой взгляд, застройка здесь во благо, она смягчит сильные ветра, там станет больше людей, появится какой-то бизнес, торговля. Это место нужно наполнить жизнью и функционалом», – прокомментировал народный архитектор РФ, генеральный директор компании «УРБИС.СПБ» Олег Харченко. К 2028 году на Васильевском острове будет намыто еще более 200 гектаров территории.

Фото: chelindustry.ru
 

Однако как отмечают специалисты, реализация таких крупных бизнес-проектов невозможна без комплексного подхода, в том числе, без развития инфраструктуры.

«Примечательно, что до сих пор освоение намыва идет лишь в направлении жилой застройки (не считая пассажирский порт). Причинами является не только ситуация на рынке и довольно высокие цены на участки, но и удаленность проекта от плотной жилой застройки, станций метро и оживленных магистралей. Отдельной сложностью для застройщиков представляется неготовая дорожная и инженерная инфраструктура», – так оценивает ситуацию генеральный директор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев.

Таким образом, развитие инфраструктуры, в том числе транспорта – обязательное условие успешности данных проектов. И сама реализация их, по сути, стимулирует одновременно развивать дорожное сообщение.

Фото: Георгий Поляков / «Интерпресс»
 

Так один из блогеров писал о строительстве «Лахта Центра»: «Сильнее всего выиграют жители Приморского района. Крупный офисный центр должен улучшить ситуацию с пробками, перетянув на себя значительную часть транспортных потоков». Развитию дорожной инфраструктуры района намерены посодействовать и местные власти. Вопросы транспортной доступности «Лахта Центра» врио губернатора Александр Беглов поднял на личной встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Правительство Петербурга ожидает, что значимые для города магистрали войдут в комплексный план модернизации и расширения транспортной сети.

Развитие магистралей в Приморском районе также актуально и в связи с тем, что там намечается реализация еще одного серьезного проекта. Компания «Зингер Девелопмент» предлагает построить в акватории Невской губы «Залив островов». На искусственных территориях предполагается разместить жилые кварталы, а также культурные, спортивные, и социальные объекты. В проект включены и транспортные развязки, с учетом нагрузок на ближайшие автомагистрали.

«Проект предполагает создание территории комплексного развития на искусственном острове вблизи исторического центра города при обеспечении его хорошей транспортной доступности», – разъясняют в консалтинговой компании «Аверс».

Также специалисты подчеркивают, что подобное комплексное освоение новых территорий полностью отвечает постановлению правительства Петербурга «О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года». Здесь – за пределами перегруженного исторического центра – появится новая туристическая зона и большое количество рабочих мест.

Фото: dixinews.ru
 

Аналитики поясняют, что подобные объекты становятся точками притяжения бизнес-структур, и это неизбежно подталкивает развитие прочих сфер. По мнению представителя компании «Главстрой Санкт-Петербург» Юлии Ружицкой, намывные территории привлекут застройщиков жилья с хорошими видовыми характеристиками. А рост плотности заселения подтолкнет решение вопросов транспортной доступности построенных на намывных территориях объектов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге согреться горячим шоколадом и какао

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять заведений, где подают классические для холодного времени года напитки.

    читать далее →

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram