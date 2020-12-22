Специалисты прогнозируют укрепление доллара

По прогнозам аналитиков Sberbank Investement Research, американский доллар снова начнёт своё укрепление на мировой арене экономики. Также специалисты обещают снижение цены на нефть.

Sberbank Investement Research подготовили аналитическое исследование "Валютный рынок и процентные ставки". В исследовательском обзоре сказано, что из-за усиления геополитической напряжённой обстановки рубль может снова упасть, а доллар поднимется в цене. Так, российская рубль может снова закрепиться на уровне 76 рублей за доллар.

Также в Sberbank Investement Research добавили, что на том же уровне укрепления находится и европейская валюта. По результатам, теперь евро планирует закрепиться на уровне 91,5 рублей за евро.