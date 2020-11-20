Путин дал комментари по поводу бедности из-за пандемии

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о том, что бедность по причине пандемии коронавируса - достаточно тревожная тенденция.

По мнению президента, данное явление может оказать сильное влияние на объёмы глобального валового продукта.

Напомним, что с начала карантина более одного миллиона россиян оказались безработными. Об этом ещё летом сообщил премьер-министр. По его словам, во время карантина цифра безработицы выросла в 3,5 раза с началом ограничительных мер и карантина.

Также и сейчас наблюдается тревожная ситуация с пандемией. Будет ли карантин или нет - неизвестно, но на данный момент времени ограничения продолжают вводиться, и, если они не помогут стабилизировать ситуацию по пандемии, то будет принято решение в сторону карантина, что может снова оказать негативный эффект на экономическую ситуацию.