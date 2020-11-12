Налоговые каникулы для бизнеса продлили до конца года

Правительство России в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса продлило "налоговые каникулы" до конца 2020 года. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 12 ноября, сообщает ТАСС. По словам Мишустина, мера продлена по поручению президента РФ Владимира Путина.

Поддержка коснется предприятий из отраслей, которые пострадали из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Каникулы продлили для бизнеса в сфере культуры, туризма и общепита, а также спортивного, развлекательного и гостиничного бизнеса.