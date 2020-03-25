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Выходные, льготы и налоги: что сказал Путин в обращении к россиянам 25 марта

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© Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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Президент РФ выступил с видеообращением к россиянам на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Во вступительной речи Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия в силу географического положения не сможет отгородиться от нового коронавируса. «Но то, что мы уже может и что делаем, – так это работать профессионально, организовано и на опережение». Приоритетом он назвал «жизнь и здоровье наших граждан». 

Президент РФ поблагодарил врачей и напомнил, что они «на переднем крае защиты страны». Граждан он попросил отнестись к рекомендациям врачей и органам власти «со всем вниманием», особенно людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 

«Давайте не будет поступать, полагаясь на наше русское авось. Это может коснуться каждого», – отметил Путин, говоря о коронавирусе.

Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию

 

В связи с неблагоприятной обстановкой глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Новая дата будет выбрана позже после консультаций со специалистами.

Нерабочая неделя

 

Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Все структуры жизнеобеспечения – в том числе магазины, аптеки, транспорт и органы власти – продолжат работу.

Поддержка экономики, предприятий и граждан

 

В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.

Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

Если месячные доходы гражданина упали более чем на 30%, ему предоставляются каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.

Президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.

Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15% (вместо 2%).

Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.

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