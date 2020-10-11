Россияне активно скупают автомобили, несмотря на рост цен

В России продолжает расти спрос на рынке автомобилей, несмотря на то, что в последнее время цены на автотранспорт сильно выросли в результате пандемии.

"Российская газета" сообщает, что в сентябре, несмотря на подорожание продукции, продажи выросли сразу у нескольких компаний, в которые входят отечественный "АвтоВАЗ", зарубежные Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kiz, Renault, а также китайские Chery и Haval. Поставки эти автомобилей в Россию заметно поднялись. При этом японские автомобили теряют популярность: в сентябре в два раза упали продажи у Mitsubishi, Toyota и Nissan.