Профсоюзы предлагают снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Федерация независимых профсоюзов России выступают за введение дифференцированной системы налогообложения, а также обнуление налогов для бедного населения.

Так, они предлагают снизить налоговую ставку для бедных. Для этого за доходами, равными МРОТ (12 310 рублей), предлагается закрепить нулевой налог на доход физических лиц. Для финансирования этой инициативы можно использовать средства, полученные от налога на роскошь и дифференцированной налоговой ставки для обеспеченных граждан РФ.

Для граждан с доходом, превышающим 5 миллионов рублей в год, могут повысить НДФЛ до 15% (соответствующее предложение было принято на рассмотрение в Госдуму 17 сентября). Профсоюзы предлагают за счет вырученных средств обнулить ставку для бедных. Также ФНПР предлагает ввести налог на доходы от банковских вкладов более миллиона рублей.