Петербургский стартап получит инвестиции от МТС в размере 125 миллионов

Пресс-служба МТС сообщает, что венчурный фонд компании собирается инвестировать 125 миллионов рублей в стартап из Санкт-Петербурга CoinKeeper. CoinKeeper - мобильное приложение для управления личными финансами с 350 тысячами пользователей, а создавшая его одноименная компания является одним из выпускников центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub.

МТС собирается структурировать сделку в несколько траншей. При этом за счет инвестиций венчурный фонд МТС получит в стартапе миноритарную долю.

Сам стартап планирует направить деньги на дальнейшее развитие сервиса и его вывод на европейский рынок.