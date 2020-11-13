Смольный решил дофинансировать строительство оранжевой ветки на 800 млн рублей

Власти Петербурга перераспределили средства в рамках адресной программы по строительству метрополитена на 2020 год. Об этом свидетельствует постановление, подписанное губернатором северной столицы.

Так, на продолжение Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии добавлено 800 млн руб., общая сумма составит 2,9 млрд руб.

Также проведено сокращение трат на капремонт станции «Технологический институт – 1». На нее теперь потратят на 206 млн руб. меньше.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", запуск станций «Горный институт» и «Театральная» планируется летом 2023 года.