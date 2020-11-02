Суд в конце ноября рассмотрит заявление о банкротстве "Севкабеля"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 24 ноября рассмотрит заявление национального банка "Траст" о признании банкротом производственной компании "Севкабель". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой в определении арбитража.

Заявления о признании "Севкабеля" банкротом поступили еще от двух компаний, а также от Сбербанка. В частности, требования составляют около 3,2 млрд руб.

"Севкабель" считает своим предшественником мануфактуру торгового дома Siemens&Halske. В 1879 году ТД открыл в Петербурге завод по производству кабеля.