Бесконтактный прогресс: Visa ужесточит требования к банкоматам в России

Руководство платежной системы Visa потребовало, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые в России после 18 апреля 2020 года, принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, развитие

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», – сказал представитель системы.

Генеральный директор Visa Альфред Келли-младший добавил, что два года назад доля бесконтактных операций в России составляла 2%, сейчас – 42%. Число жителей, пользующихся бесконтактными картами, постоянно растет.

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В «Сбербанке» уже заявили, что установит требуемые ридеры для бесконтактной оплаты (технология NFC, – прим. ред.) на 45 тыс. своих банкоматов, на 31 тыс. они уже есть. В «Альфа-банке» заявили, что переоборудуют 2,4 тыс. банкоматов. Обновление обойдется кредитной организации примерно в 240 тыс. долларов.

Ранее в Крыму прекратили выпускать карты Visa и MasterCard. Единственный банк на полуострове перешел на платежную систему «Мир».