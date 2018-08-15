В Крыму прекратили выпускать карты Visa и MasterCard

Генбанк, являющийся единственным кредитным учреждением в Крыму, прекратил обслуживание Visa и MasterCard, сообщает пресс-служба организации.

Банк перевел всех своих клиентов на платежную систему «Мир». По данным русской службы Би-би-си, в последние годы спрос на карты зарубежных платежных систем неизменно снижался.

«Если в 2015 и частично в 2016 году у нас были проекты, ориентированные на выпуск Visa Electron, то позже под зарплаты стали выпускать только карты «Мир». Карты западных платежных систем стали выпускать только частным лицам, которых было очень мало. Visa Electron стоила 500 рублей, а самый дешевый MasterCard Standard – 2800 рублей», – цитирует издание сотрудника банка.

Читайте также:

Снимать деньги с банковских карт можно будет на кассах магазинов



Несмотря на переход на платежную систему «Мир», Генбанк продолжит обслуживать карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками.

Visa и MasterCard прекратили работать в Крыму в конце декабря 2014 года из-за введенных американцами санкций, которые запрещают компаниям из США предоставлять услуги на полуострове.

Генбанк создан в 1993 году (ранее - МНБанк). С 2015 года на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. На территории полуострова открыто более 190 отделений Генбанка, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/5458210