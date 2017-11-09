Решение о строительстве моста или тоннеля через Неву примут до конца года

Власти Петербурга до конца 2017 года решат, какая переправа появится в рамках проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД) через Неву в створе улиц Зольная и Фаянсовая – мост или тоннель.

По словам главы Архитектурно-планировочного Управления АО «КБ ВиПС» Михаила Бимона, строительство нового моста рядом с уже существующим железнодорожным предполгает, что переправа должна быть неразводной и высотой не менее 30 метров. Новый мост может испортить панораму города, а тоннель избавит от этой проблемы.

ВСД станет платной скоростной дорогой внутри промышленного пояса в южной зоне Петербурга. Дорога протянется на 22,6 км.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов предложил «дотянуть» ВСД до Всеволожска. Он также попросил предусмотреть возможность укладки в створе магистрали рельсов для наземного экспресса.