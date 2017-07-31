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ВСД могут совместить и наземным экспрессом

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© Фото: unicomweb.ru

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Такую идею предложил глава Минтранса РФ.

Министр транспорта РФ Максим Соколов предложил предусмотреть возможность укладки в створе Восточного скоростного диаметра (ВСД) рельсов для наземного экспресса. Это может быть сделано как на всем протяжении скоростного диаметра, так и только в районе переправы через Неву.

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Проект строительства ВСД обсуждался в понедельник, 31 июня, на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти под председательством Соколова и при участии губернаторов двух регионов Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко.

Соколов считает, что идеологически магистраль совпадает с концепцией наземного экспресса, который также должен перейти через Неву в районе Финляндского моста. По его мнению, обе разработки можно совместить на всем протяжении или на конкретном участке.

Глава министерства также предложил «дотянуть» ВСД в сторону Всеволожска до Разметелево – либо за счет увеличения существующего, либо за счет добавления нового.

В конце апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект", которая обещает выполнить все работы за 64 млн рублей.

Жители Красногвардейского района были обеспокоены новым планом ВСД. В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

 

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