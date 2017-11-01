В Петербурге с молотка продали часть усадьбы Орловых-Денисовых

Участок со служебным корпусом усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах продали с молотка. Аукцион в среду провел Фонд имущества Петербурга.

Объект ушел за 5,8 млн рублей. Участок находится напротив территории парка и Графского пруда, в будущем здесь могут построить жилой дом.

Еще один лот – историческое здание на проспекте Ленина в Ольгино – на аукционе купили за 5,5 млн рублей. Покупатель должен восстановить исторический облик здания, которое сейчас находится в аварийном состоянии.

Усадьба Орловых-Денисовых была построена в середине ХIХ века. Она принадлежала дочери генерала Александра Никитина. В советсткое время здесь был клуб, кинотеатр, дом для детей-инвалидов и дом престарелых.

Сейчас этот региональный памятник культурного наследия находится в неудовлетоворительном состоянии. Усадьба не используется, но охраняется и отапливается. Ранее ее пытались продать на Avito.ru за 80 млн рублей.