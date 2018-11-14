Мосты без подсветки: УФАС Петербурга приостановило закупку украшений к Новому году на 24 млн рублей

Петербургское управление федеральной антимонопольной службы приостановило две закупки на украшения для мостов и проспектов Северной столицы общей суммой 24 млн рублей.

УФАС пришлось отменить конкурс на новогоднюю подсветку моста Александра Невского, Сампсониевского моста, а также двух проспектов.

Ранее тендеры объявил городской центр рекламы и праздничного оформления. Подвести итоги конкурсов должны были 16 ноября.

Согласно условиям тендеров, на подсветку мостов чиновники были готовы потратить 14 млн рублей. Еще 10 млн рублей ушло бы на украшение тросов на Вознесенском проспекте и Большом проспекте П.С.

По результатам электронных аукционов победила компания «Яркий город». На закупочную документацию, в соответствии с которой проводились аукционы, пожаловалась зарегистрированная на Новом Арбате в Москве компания «Иллюминация».

«Текст инструкции содержит много так называемых “стилистических ошибок”, что говорит о слабом владении заказчиком ресурсами русского языка, а также недопустимости применения таких ошибок в технических документах. В данном случае заказчик умышленно вводит в заблуждение участников закупки. В Москве уже давно применяется унифицированная инструкция, однако в Петербурге до сих пор заказчики указывают в требованиях инструкции “кто во что горазд”. Создается впечатление, что комиссии УФАС сами эти “мудреные” инструкции придумывают и при этом множество аналогичных жалоб признают необоснованными», – пишет в своей жалобе «Иллюминация». УФАС рассмотрит ее 15 и 16 ноября.

В начале ноября антимонопольщики разрешили Смольному выбрать подрядчика для украшения центра города к Новому году, несмотря на нарушения при проведении торгов. Тогда в УФАС посчитали, что неточности в документах никак не повлияли на результат закупки.