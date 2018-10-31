В ЗакСе утвердили корректировку бюджета Петербурга на 2018 год с убытком в 35 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы в среду, 31 октября, утвердили бюджет города на 2018 год. Документ представлял председатель парламентского бюджетно-финансового комитета Максим Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Поправки были внесены в третьем чтении.

Согласно принятому документу, итоговый дефицит составит почти 34,97 млрд рублей вместо заявленных ранее 45,4 млрд. Доходная часть бюджета составит 553,2 млрд, расходная – 588,2 млрд рублей.

Доходы были увеличены за счет дополнительных средств от налогов.

Дополнительные расходы пойдут в сферу образования, здравоохранения и транспорт, а также муниципалитеты нескольких районов. Были сокращены расходы на адресно-инвестиционную программу в связи с переносом сроков строительства объектов на более поздние. В частности, расходы сократились за счет переноса сроков сдачи станций Фрунзенского радиуса.

В этом году главный документ города корректировался только один раз. Теперь проект будет отправлен на подпись губернатору.

Рассматривать проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов планируется также 31 октября в первом чтении.