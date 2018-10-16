На Кипре арестовали бывшие активы совладельца «Юлмарта» Костыгина

Кипрский суд по иску банка ВТБ арестовал бывшие активы одного из основателей «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Поводом для ареста стало решение Дзержинского райсуда Петербурга, который постановил, что Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 миллиона рублей. Иск был подан в июне 2017 года.

Речь идет о крупных пакетах акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош».

В ВТБ выяснили, что Костыгин передал акции супруге своего бизнес-партнера Августа Мейера Инне в ноябре 2017 года и в апреле 2018 года. В банке сочли это «мошенническими действиями и заговором с целью обмана кредиторов».

В пресс-службе ВТБ подтвердили изданию «арест по иску о заговоре с целью обмана кредиторов», поданному на Кипре, акций Инны Мейер в компаниях, основными активами которых являются «Рив Гош» и «Дикая орхидея». «Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью – возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством», – сообщили «Коммерсанту» в ВТБ.

Ранее совладельца «Юлмарта» Костыгина оставили под домашним арестом до середины ноября, но 15 октября его продлили. Адвокаты намерены обжаловать продление ареста.

В марте 2016 года бизнесмен заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии. По данным следствия, предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом «не намеревался исполнять условия договора и предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии компании “Юлмарт”, а деньгами распорядился по своему усмотрению».

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов отправил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования Костыгина. Титов считает, что дело предпринимателя должно рассматриваться в гражданско-правовом порядке, либо статься УК РФ должна быть смягчена.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области также рассматривается иск Костыгина к Васинкевичу о банкротстве из-за долга в 405 млн рублей.

«Юлмарт» – один из крупнейших интернет-магазинов в России. Компанию основали в 2008 году в Петербурге. Она занимается продажей непродовольственных товаров и цифрового контента.

Компания принадлежит трем бизнесменам: Костыгину – более 60% акций, Августу Мейеру, а также Михаилу Васинкевичу – остальная доля акций.