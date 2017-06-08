ВТБ подал иск к акционеру «Юлмарт» Дмитрию Костыгину

Банк ВТБ подал иск к Дмитрию Костыгину, который выступает личным поручителем по кредиту компании «Юлмарт». Эту информацию 8 июня «Санкт-Петерубрг.ру» подтвердили в пресс-службе банка ВТБ.

«Мы не получили от Дмитрия Костыгина никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании, поэтому сейчас вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке», - уточнили в ВТБ, добавив, что намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством.

По данным «Санкт-Петербург.ру», суд уже вынес определение об аресте активов Дмитрия Костыгина в связи с невозвратом кредита компании «Юлмарт». Исполнительный лист есть в распоряжении редакции.

По данным Коммерсанта, речь в иске ВТБ идет более чем о 650 млн рублей. Сам Дмитрий Костыгин сообщил изданию, что ему неизвестно об иске и принятых обеспечительных мерах.

«С точки зрения некой юридической конструкции это может быть и неплохо. Юридическая конструкция выгодна», — заявил бизнесмен, отказавшись от дальнейших пояснений.

Костыгин входит в рейтинг Forbes 200 богатейших бизнесменов России 2017 года. Издание оценивает его состояние в 550 млн долларов. Кроме части «Юлмарта» бизнесмену принадлежат доли в розничных сетях «Рив Гош», «Улыбка радуги», «Дикая орхидея», ObuvCom, кондитерском объединении «Любимый край». В 2016 году Forbes оценивал его состояние в 700 млн долларов, в 2015-м​ — в 750 млн долларов.



