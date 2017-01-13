Минфин РФ предоставит регионам беспроцентные кредиты

Известия ". В настоящее время ставка по бюджетным кредитам составляет 0,01%. Министерство финансов РФ в планирует предоставлять регионам беспроцентные кредиты. Их получат "самые нуждающиеся регионы", сообщают "". В настоящее время ставка по бюджетным кредитам составляет 0,01%.

"Для беспроцентных кредитов регионам нужно определить их целевое назначение, условия предоставления. Это смогут быть только самые нуждающиеся регионы", — сообщает собеседник издания.



Кроме того, регионы смогут получать крупные дотации, а возвращать будет нужно средства, использованные с низкой эффективностью.



Всего Минфин в 2017 году выделит регионам 1,6 трлн рублей межбюджетных трансфертов. Это на 8,9% больше, чем в предыдущем году. Бюджетных кредитов будет выдано на сумму 200 млрд рублей.



Также Минфин увеличил и срок предоставления бюджетных кредитов. Он вырос с трех до пяти лет. По ожиданиям ведомства, это позволит снизить долговую нагрузку на регионы по ежегодному погашению бюджетных кредитов. Несмотря на это, усилится и контроль за расходованием средств.