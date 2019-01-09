Центробанк выпустил памятные монеты к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Центральный банк РФ выпустил юбилейную монету в честь грядущего 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Номинал памятной монеты – 25 рублей. Она сделана из недрагоценных металлов тиражом 5 млн штук. На ней изображен мемориал «Разорванное кольцо».

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Еще одну монету номиналом 3 рубля изготовили из серебра. В обращение выпустят три тысячи монет с силуэтом Исаакиевского собора и центральной частью монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Юбилей снятия блокады будут отмечать 27 января 2019 года.

Фото: cbr.ru