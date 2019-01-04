Ленточки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда начнут раздавать 9 января

Власти Петербурга начнут раздавать символические ленточки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Акция «Ленточка Ленинградской победы» начнется с комбината хлебопродуктов им. Кирова на проспекте Обуховской обороны, 45. Там пройдет встреча с участием ветеранов, которые работали на предприятии в годы блокады.

В этот же день в Книжной лавке писателей на Невском проспекте, 66, состоится мероприятие с писателями-блокадниками «Книга в осажденном Ленинграде». В частности, на встречу придут член Союза писателей России Анатолий Белинский.

Ленточки также будут раздавать перед началом спектакля в театре им. Андрея Миронова на Большом проспекте Петроградской стороны. До показа «Вишневого сада» в 18:00 выступит художественный руководитель театра – блокадник Рудольф Фурманов.

День снятия блокады Ленинграда отмечается ежегодно 27 января.