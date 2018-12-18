Генпрокуратура: Средний размер взятки в 2018 году – 609 тысяч рублей

Средний размер взятки в России в 2018 году составил 609 тыс. рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной в эфире интернет-канала ведомства «Эфир».

«Общая сумма взяток по всем делам по статье 290 УК («Взятка») составила 1,8 млрд рублей», – заявил он.

По словам Куренного, всего с января по сентябрь 2018 года в России выявили 186 взяток в особо крупном размере, то есть более 1 млн рублей. Общая сумма – 1,5 млрд рублей.

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Взятки в размере от 25 тыс. до 150 тыс. рублей зафиксировали 826 раз, от 150 тыс. до 1 млн рублей – 538 раз.

Мелких взяток стали давать меньше на 2,2%, а число преступлений, связанных с коррупцией, выросло на 3%.