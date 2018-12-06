Генпрокуратура: Типичный коррупционер – энергичный семейный мужчина под 40 лет с высшим образованием

Сотрудники Университета Генпрокуратуры России вместе с психологами составили психологический профиль среднестатистического коррупционера в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, чиновники, которые берут или дают взятки, – «активные, энергичные, инициативные люди». «Они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях», – сказал он.

Куренной подчеркнул, что коррупционеры готовы много работать, в том числе в команде.

«Конечно, у них есть и особые черты. Как правило, это должностные преступники. Они старше, чем люди, осужденные за другие преступления. Средний возраст взяточника это 40 лет», – заявил официальный представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что зачастую коррупционеры – семейные мужчины, получившие высшее образование. Куренной отметил, что такие чиновники не злоупотребляют спиртным и не нарушают общественный порядок.