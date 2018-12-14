Центробанк РФ второй раз за год повысил ключевую ставку

Центральный банк России объявил о повышении ключевой ставки на 0,25%. Теперь она составляет 7,75%, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Банк России повысил ставку второй раз в 2018 году. В предыдущий раз она менялась в сентябре на 0,25%. До этого ставка не увеличивалась с декабря 2014 года.

В ЦБ РФ добавили, что с 15 января 2019 года возобновляется закупка иностранной валюты по бюджетному правилу. Это значит, что доходы бюджета, превышающие прогнозируемые, перечисляются в Резервный фонд. Там они хранятся в валюте, которую Центробанк закупает в интересах Министерства финансов.

На фоне изменений курс доллара снизился до 66,3 рубля. Евро также подешевел и впервые с 23 ноября опустился ниже 75 рублей.