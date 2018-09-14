Банк России поднял ключевую ставку впервые с 2014 года

Центральный банк России объявил о повышении ключевой ставки впервые с 2014 года. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ.

Размер ставки увеличился на 0,25 процентных пункта – с 7,25% до 7,5%. В последний раз увеличение происходило в декабре 2014 года.

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До заседания ЦБ, которое прошло 14 сентября, ставка сохранялась на одном уровне. В частности, решение о ее увеличении связано с ситуацией на рынках, которая ухудшилась из-за новых антироссийских санкций.

Ключевая ставка – это процент по кредитам и депозитам, которые ЦБ предоставляет финансовых организациям. Ее размер определяет проценты, которые банки назначат своим клиентам.