Петербуржцы задолжали за коммунальные услуги больше 12 млрд рублей

Общий долг жителей Петербурга за коммунальные услуги превысил 12 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

По данным на октябрь, просроченная задолженность за вычетом двух последних месяцев составила 12 млрд 378 млн рублей. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению отметили, что 10 млрд приходятся на отопление.

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«Из общей просроченной задолженности задолженность управляющих компаний с участием Санкт-Петербурга составляет 6,2 млрд рубля (50%), годовое снижение составило 30%. Просроченная задолженность частных управляющих компаний составила 4,8 млрд рублей (39%), ее годовой рост составляет 3%», – отметили в Смольном.

Албин подчеркнул, что за год объем просроченного долга сократился на 18%. По его мнению, это следствие эффективной работы с должниками.