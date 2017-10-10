За последний квартал Смольному придется потратить треть городского бюджета

За четвертый квартал главным бюджетным распорядители Северной столицы потратят более трети запланированных на 2017 год расходов. Об этом во время заседания Смольного сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает «Росбалт».

По его словам, за девять месяцев доходная часть бюджета исполнена на 74,1% (373,3 млдрд рублей) - исполнение в этой части к концу года составит 101%. По расходам происходит отставание — они за три квартала исполнены только на 64,5% (369,7 млрд рублей). Планиурется, что к концу года исполнение расходной части составит 98,5%.

Самый низкий процент исполнения показали комитет по строительству (пока потрачено только 34,4% бюджетных средств), комитет по промышленной политике и инновациям (27%), управление социального питания (41,1%), комитет по молодежной политике (45%).

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал глав этих ведомств.

«Вы каждый год приходите с дополнительными заявками, с пеной у рта доказываете, как вам необходимы деньги, а потом их не осваиваете. Нельзя так работать, надо работать ритмично.», — заявил он.

Ранее стало известно, что доходы бюджета Северной столицы в 2018 году составят 538,6 млрд рублей, а расходы – 587,5 млрд. Дефицит будущего бюджета Петербурга - 48,9 млрд рублей - 9,24% от доходной части.

На развитие образования планируется направить 141,8 млрд рублей (22% от всей расходной части), на развитие транспортной инфраструктуры чуть меньше – 120,7 млрд (21%). На здравоохранение хотят выделить более 84 млрд (16%), на соцподдержку – 71,5 млрд (12%), а на обеспечение доступным жильем и услугами ЖКХ – 36,8 млрд (6%).