Дефицит бюджета Петербурга в 2018 году составит 48,9 млрд рублей

Доходы бюджета Северной столицы в 2018 году составят 538,6 млрд рублей, а расходы – 587,5 млрд. Эти цифры содержатся в проекте бюджета, составленного городским комитетом финансов, сообщил глава Алексей Корабельников.

Дефицит будущего бюджета Петербурга - 48,9 млрд рублей - 9,24% от доходной части.

На развитие образования планируется направить 141,8 млрд рублей (22% от всей расходной части), на развитие транспортной инфраструктуры чуть меньше – 120,7 млрд (21%). На здравоохранение хотят выделить более 84 млрд (16%), на соцподдержку – 71,5 млрд (12%), а на обеспечение доступным жильем и услугами ЖКХ – 36,8 млрд (6%).

Правительство города планиурет привлечь в этом году заемные средства через облигации на сумму 40 – 45 млрд рублей. Пока доходы бюджета превышают расходы, но к концу года дефицита не избежать. В последний раз Северная столица выпускала ценные бумаги в 2012 году — на 7 млрд.

В 2017 году дефицит бюджета составил 69,8 млрд рублей.