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В 2017 году Смольный потратил на расселение коммуналок более 3 млрд рублей

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© Фото: fishki.net

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Социальные выплаты от города получили 3 124 семьи.

Правительство города за 2017 год направило более 3 млрд рублей на расселение петербургских коммуналок, сообщают в жилищном комитете Петербурга.

В текущем году социальные выплаты от города получили 3 124 семьи, которые проживали в 2830 коммунальных квартирах. Общая сумма выплат составила 3 млрд 100 млн рублей.

Программа «Расселение коммунальных квартир в Петербурге» действует с 2008 года. Ее авторы предполагали, что к 2017 году в городе будут расселены 90% коммуналок.

Тем не менее, за почти 10-летний период действия этой программы количество коммунальных квартир сократилось не столь значительно. В самом начале действия программы их было 116 тыс. Сейчас, по данным комитета, в городе осталось 76 тыс. квартир.

Накануне, 4 октября, заместитель председателя жилищного комитета Наталия Синей во время выступления в городском ЗакСе занизила число коммунальных квартир в Северной столице в шесть раз. Она назвала цифру в 16 тыс

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