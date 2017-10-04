Зампред жилищного комитета на заседании в ЗакСе занизила число коммуналок в Петербурге в пять раз

В среду, 4 октября, заместитель председателя жилищного комитета Наталия Синей во время выступления в городском ЗакСе занизила число коммунальных квартир в Северной столице в шесть раз, передает АБН.

Она назвала цифру в 16 тыс. в ответ на вопрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой. При этом парламентарий от "Партии Роста" располагает другой цифрой — 85 тыс. квартир. Именно ее со ссылкой на Жилком указывало и правительственное издание "Петербургский дневник" в минувшем году.

Дмитриева была возмущена некомпетентностью чиновницы и призвала объявить ей неполное служебное несоответствие.

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К проверке цифр призвал и спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. "Иначе возникает диссонанс, а потом и резонанс", — приводит его слова издание.

В среду, 4 октября, депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен стимулировать улучшение жилищных условий жителей Петербурга. При этом он отменяет положение о коммерческом найме для некоторых категорий.