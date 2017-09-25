Смольный выделит 38 млрд рублей, чтобы не повышать цены на проезд

Правительство Петербурга в 2018 году выделит городским перевозчикам субсидии в 38 млрд рулей, сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Так, общий размер поддержки вырастет на 32%, приводит данные петербургский Коммерсантъ. Больше всего денег будет направлено метрополитену Петербурга – более 18 млрд рублей. ГУП "Горэлектротранс" получит 8,3 млрд рублей, "Пассажиравтотранс" — почти 8 млрд рублей.

В Смольном уточнили, что благодаря дополнительному финансированию в общественном транспорте города в 2018 году не подорожает проезд.

В прошлом году правительство Северной столицы подняло стоимость проезда в метро до 45 рублей. В автобусах, трамваях и троллейбусах можно проехать за 40 рублей. При этом проезд в Петербурге дорожает каждый год, кроме тех лет, когда проходят выборы губернатора или президента. Это происходило в 2012 году, перед выборами президента РФ и перед 2014, когда выбирали губернатора.

В конце июля стало известно, что стоимость жетона метро в Петербурге могут поднять до 50 рублей. "Петербургский метрополитен" подал такую заявку в Смольный на 2018 год.

За последние полтора года стоимость жетона выросла с 31 до 45 рублей.