ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», сообщает сайт регулятора.

В начале июля этого года ЦБ на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке «Югра» из-за «неустойчивого финансового положения». Одновременно регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры».

Позже 19 июля в Петербурге прошли обыски в филиале «Югры». Тогда МВД задержало двух сотрудников по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.