В Петербурге прошли обыски в филиале банка «Югра». МВД задержало двух сотрудников по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Обыски на Суворовском проспекте, 54, проводились 12 июля сразу после ведения Центробанком временной администрации в банк. Из филиала были изъяты документация и электронные носители.

В тот же день были задержаны главный бухгалтер петербургской «Югры» 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала. По местам их жительства также прошли обыски.

ЦБ 10 июля ввел временную администрацию в «Югре» в связи с неустойчивым финансовым положением и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты клиентам не позднее 24 июля.