Покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал сын российского миллиардера Гуцериева

Мажоритарным акционером консорциума, который купил украинскую «дочку» Сбербанка, стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев. Он является сыном совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева. В сам консорциум входят латвийский «Норвик банк» и белорусская частная компания

На сайте банка указано, что эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, «построенное на европейских стандартах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень, созданный Сбербанком России».

Саид Гуцериев. Фото: Коммерсантъ

Основным акционером второго участника консорциума AS Norvik Banka является британский подданный Григорий Гусельников — это бывший член совета директоров Бинбанка.

При этом руководство латвийского банка планирует предпринять ряд действий по сокращению присутствия на российском банковом рынке. «Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка», — также сообщается на сайте банка

Ранее, 21 марта, председатель Сбербанка Герман Греф сообщил, что его организация планирует максимально быстрого выйти с украинского рынка.

В середине марта президент Украины утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур.

Санкции будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, «Весте Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», ВТБ, «БМ Банку».