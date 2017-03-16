Украина ввела санкции против банков с российским капиталом

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом. Отныне им будет запрещено выводить деньги в пользу материнских структур, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Санкции будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, «Весте Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», ВТБ, «БМ Банку».

«Кабинет министров вместе с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. (...) Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова», — говорится в сообщении.

Ранее 16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ намерена защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. По оценке Минфина, банки с российским капиталом — это единственная здоровая часть украинской финансовой системы.

Прежде в МИД РФ сообщали, что создание проблем для этих финансовых структур может стать «выстрелом в ногу» для украинской власти.

За неделю до этого Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.