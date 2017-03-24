  • 24 Март 2017
USD 24.03.2017 57.5228 -0.1132
USD ММВБ 13:17 57.36320  
EUR 24.03.2017 62.0959 -0.1740
EUR ММВБ 13:17 61.9500  
Нефть($) 24.03.2017 50.57 0.69
Нефть(p) 24.03.2017 2908.93 +34.05

 СМИ: переговоры о продаже украинских «дочек» Сбербанка сорваны

Автор:


© Фото: hubs.ua

Темы дня

Сделка по продаже украинских структур банка могла быть заблокирована на «президентском уровне».

Переговоры по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине сорвались. Причиной стало попытка покупателя сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, основным покупателем «дочки» Сбербанка был президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Переговоры начались в декабре 2016 года. Тогда с украинской стороны к ним присоединился управляющий директор инвестгруппы ICU Макар Пасенюк, которая является консультантом Roshen по покупке и продаже активов.

«В конце января господин Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen"», — сообщает собеседник издания.

С 2015 года на имущество фабрики наложен арест на 181,5 миллионов рублей, якобы полученных в виде возмещения НДС по поддельным документам. Сделки фабрики с имуществом были ограничены.

Читайте также:

В США подан иск в отношении Грефа и Сбербанка на 750 млн долларов

 

Источник издания сообщает, что сделка по продаже украинских структур Сбербанка была заблокирована на «президентском уровне».

Ранее, 21 марта, председатель Сбербанка Герман Греф сообщил, что его организация планирует максимально быстрого выйти с украинского рынка.

В середине марта президент Украины утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур.

Санкции будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, «Весте Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», ВТБ, «БМ Банку».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm