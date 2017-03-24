 СМИ: переговоры о продаже украинских «дочек» Сбербанка сорваны

Переговоры по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине сорвались. Причиной стало попытка покупателя сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, основным покупателем «дочки» Сбербанка был президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Переговоры начались в декабре 2016 года. Тогда с украинской стороны к ним присоединился управляющий директор инвестгруппы ICU Макар Пасенюк, которая является консультантом Roshen по покупке и продаже активов.

«В конце января господин Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen"», — сообщает собеседник издания.

С 2015 года на имущество фабрики наложен арест на 181,5 миллионов рублей, якобы полученных в виде возмещения НДС по поддельным документам. Сделки фабрики с имуществом были ограничены.

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Источник издания сообщает, что сделка по продаже украинских структур Сбербанка была заблокирована на «президентском уровне».

Ранее, 21 марта, председатель Сбербанка Герман Греф сообщил, что его организация планирует максимально быстрого выйти с украинского рынка.

В середине марта президент Украины утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур.

Санкции будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, «Весте Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», ВТБ, «БМ Банку».