В Минэкономразвития спрогнозировали курс рубля на 2017 год

Уровень инфляции в России пока лучше прогнозов Минэкомразвития, а курс российской валюты крепче фундаментальных значений, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Когда именно курс рубля может прийти в соответствие с этими фундаментальными факторами, он не сказал, отметив лишь, что это будет зависеть от состояния платежного баланса.

«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому, что обменный курс доллара идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», — передает слова Орешкина «РИА Новости».

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Ранее в ведомстве спрогнозировали рост курса доллара в 2017 году. Если сейчас стоимость одной американской банкноты составляет около 59 рублей, то среднегодовой курс валюты может составить 67,5 рубля.

По данным на начало прошлой недели, инфляция в РФ снизилась до 4,5% в годовом выражении. Главный прогноз Минэкономразвития и Центробанка по инфляции на 2017 год— 4%.





