"Газпром" ожидает рост цен на газ в России

"Газпром" прогнозирует, что регулируемые цены на газ в России в ближайшие годы вырастут на 3-3,5%, сообщил замглавы правления компании Андрей Круглов.

По его словам, такой рост будет ниже уровня инфляции. "Газпром" прогнозирует, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период, передает слова Круглова РИА Новости.

Он также сообщил, что компания попросила у властей права делать крупным потребителям десятипроцентную скидку от регулируемой цены. В настоящий момент предложение еще рассматривается.

Замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов рассказал агентству, что ведомство прорабатывает пилотный проект по предоставлению "Газпромом" скидки на газ для крупных потребителей, она может составить 5%.

Зампредседателя правления компании Александр Медведев в свою очередь заявил, что в 2016 году компания получила от экспорта газа более $30 млрд выручки. По ее расчетам, в 2017 году валютная выручка от экспорта газа может вырасти на 16% — до $35 млрд.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", стали известны цены на газ для Евросоюза в 2017 году. Так диапазон экспортных цена на газ в Европу составит 180-190 долларов за тысячу кубометров — на 13-23 доллара дороже, чем в предыдущем году.