В «Газпроме» назвали цены на газ для Евросоюза в 2017 году

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что в 2017 году экспортная цена на газ для Европейского союза (ЕС) будет повышена, передает РИА «Новости».

По его словам, диапазон экспортных цена на газ составит 180-190 долларов за тысячу кубометров.

Александр Медведев напомнил, что в прошлом году средняя цена экспорта газа «Газпрома» в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров.

Он также добавил, что 2016 году «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 млрд кубометров. Этот показатель стал рекордным за всю историю.

В конце мая прошлого года Медведев заявил, что цены на газ «достигли дна». Также указывалось, что значительная часть экспортных контрактов «Газпрома» привязана к ценам на нефть с опозданием в 6–9 месяцев.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил о сокращении зависимости ЕС от газа из России.