В Ленинградском зоопарке рассказали, как животные переносят резкое потепление

В северной столице резко потеплело после январских морозов, однако, по прогнозам синоптиков, холода вернутся. Главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова рассказала, как животные переносят потепление.

Волкова отметила, что некоторым северным животным тепло не по душе – им не хватает снега и морозов. Однако, из-за потепления медведица Хаарчана теперь может купаться в бассейне, как она делает это в теплое время года.

Кроме того, многие животные реагируют не на температуру, а на продолжительность светового дня. Так, например, полярные совы воспринимают увеличение светового дня как явный признак скорого наступления весны.