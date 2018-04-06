В Ленинградском зоопарке после долгой зимы проснулись сурки Ижорик и Августина. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

"Летом прошлого года администрация Ленинградской области преподнесла подарок зоопарку Петербурга – трех степных сурков (двух самочек и самца), им дали имена Ижорик, Отрада и Августина", – говорится в сообщении.

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По словам сотрудников зоопарка, всю зиму Ижорик и Августина проспали в своем домике, вход в который тщательно перекрыли сеном, а сурок по кличке Отрада переждала холода в отделе контактных животных.

Ко "Дню сурка", который ежегодно празднуется в США и Канаде 2 февраля, животные не успели проснуться, так как в России весна наступает значительно позже.

"Но вчера в Петербурге наконец-то потеплело, выглянуло долгожданное солнце, и наши очаровательные грызуны не смогли пропустить это радостное событие. Утром сотрудник зоопарка заметил любопытные носы, которые начали высовываться из укромной берложки", – рассказали в зоопарке.

Ожидается, что через пару недель сурки окончательно выйдут на улицу, и гости Ленинградского зоопарка смогут увидеть их вновь после затяжной зимы.

На фотографии ниже уникальный момент первого выхода сурков из домика.

Фото: vk.com/spbzoopark