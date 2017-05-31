Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

Международный день защиты детей 1 июня – один из самых старых общемировых праздников, его отмечают с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Тогда же Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В Петербурге в День защиты детей с 2012 года проводится специальная акция «Белый цветок», ее инициатором стал генеральный директор детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Суть акции в том, что волонтеры дарят петербуржцам и гостям города цветы, которые в течение месяца мастерили учащиеся школ Северной столицы и Ленобласти.

При этом каждый желающий принять участие в акции сможет сделать пожертвование, размер которого он определяет сам. Цель мероприятия - привлечь внимание общества к проблемам детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также собрать средства для медико-социальной помощи.

В прошлом году в рамках акции «Белый цветок» было собрано 912 тыс. рублей. Деньги были потрачены на оплату поездки пациентов детского хосписа в Москву для проведения медицинских консультаций. Оставшаяся сумма была направлена на приобретение медикаментов и расходных материалов для нужд детей из Ленобласти.

При поддержке Музея варежки и Благотворительного фонда «Время помогать» на набережной Мойки, 87, с 27 мая стартовал еще один благотворительный проект, который продлится до 12 июля. Здесь установлен арт-объект «Сказочная карета» и проводят бесплатные экскурсии. В День защиты детей, 1 июня, будет проведена специальная акция «Время дарить тепло» с открытием еще одной арт-инсталляции, героем которой станет сказочная девочка Варя Варежкина. В музее в это время можно побывать в Дворце теплых чувств или поучаствовать в мастер-классах, записываться на которые можно по телефону 966-01-66.

В честь праздника Эрмитаж будет открыт для бесплатного посещения, а также пройдут различные веселые мероприятия для детей разного возраста и их родителей – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные из них.

Фото: patiohype.com

«День молока» в Ленинградском зоопарке

В день защиты детей гостей зоопарка ждут показательные кормления животных, тренинг тукана, а также прогулка с ручным попугаем и занимательные игры. Вход для школьников 1 июня бесплатно - необходимо предъявить ученический билет или справку из школы. Программа праздника:

11:00 – демонстрационное кормление приматов (павильон «Приматы»)

11:30 – демонстрационное кормление ленивцев и саймири (павильон «Тропический дом»)

12:00 – 14:00 – творческие мастер-классы «Молочная семья» (павильон «Экзотариум», первый этаж)

12:00 – 14:00 – игровая площадка для детей «Ребята и зверята» (павильон «Экзотариум», первый этаж)

12:00 – 16:00 – игра-квест «Детское питание» (игровой киоск около центрального входа)

12:30 – 13:00 - прогулка с ручным попугаем (только при хорошей погоде, на площадке между павильоном «Мелкий хищник» и «Кругом катания»)

13:00 – интерактивная экскурсия «Молочная ферма» (сбор группы у карты зоопарка около центрального входа)

14:00 – 16:00 – интерактивная площадка «Молочные эксперименты» (площадь у здания «Лекторий»)

14:00 – 16:00 – познавательная площадка «О молоке» (площадь у здания «Лекторий»)

14:30 – тренинг красноклювого тукана (павильон «Экзотариум», второй этаж)

15:00 – демонстрационное кормление верблюдов (вольер «Верблюды» рядом с павильоном «Экзотариум»)

Фото: spbzoo.ru

День защиты детей на «Книжных аллеях»

Отрывки из детских спектаклей, выступления детских коллективов и всем известные песни из мультфильмов «Смешарики» и «Летающие звери» - на «Книжных аллеях» в центре Петербурга 3 июня зрителей ждет трехчасовое шоу с участием как профессиональных актеров, так и тех, кто делает на сцене первые шаги.

На сцене выступят артисты Санкт-Петербургского театра Эстрады им. Аркадия Райкина с номерами из нового детского мюзикла «Рики-Тики-Тави», поставленного молодым режиссером, учеником Юрия Гальцева, Ильей Архиповым. Эстафетную палочку у профессионалов примет детская вокальная студия «Ветер Перемен».

Театр-фестиваль «Балтийский дом», обладающий обширным детским репертуаром, приготовил для маленьких зрителей отрывки из спектакля «Приключения мамы Му и ее друзей». «Детский творческий центр «Театральная семья» представят на открытой сцене «Книжных аллей» музыкальные номера, артистичное чтение стихов и мини-постановки.

Завершит программу «Культура - детям» выступление музыкального театра детей «Радуга» и Марины Ланды с Сергеем Васильевым. Композиторы, написавшие песни для сериалов «Смешарики» и «Летающие звери», исполнят всем известные мультхиты. Начало программы в 14:00, вход свободный.

Фото: vk.com/kudagospb

«Супергеройская вечеринка» в Гагарин парке

Вместе с троллями, супергероем Флэшем и гигантами-трансформерами Оптимусом Праймом и Бамблби дети станут участниками необычного Тесла-шоу, шоу мыльных пузырей, конкурсов и различных мастер-классов. Вечеринка начнется в 13 часов в Гагарин парке, расположенном на территории Московского парка Победы (Кузнецовская, 25).

Кроме того, все гости парка смогут покататься на аттракционах, которые расположены в трех основных зонах. Для детей сделан целый городок с качелями, каруселями, детским паровозиком, горкой, мини-башней свободного падения, водными аттракционами и игровой площадкой.

В зоне «семейного отдыха» интересно и детям, и взрослым. Идеальный вариант для ребят, которые не хотят развлекаться самостоятельно и для родителей, которые и сами не против прокатиться «с ветерком». Это такие аттракционы как Вальс, Бассейн с катерами, Вихрь, Автодром и Цепочная карусель.

Зона «экстрима» притягивает самых смелых и отчаянных. Здесь установлены классические Американские горки, космический Камикадзе, молодежный аттракцион Хип-Хоп, на котором наблюдаешь мир вниз головой, а также Катапульта. В парке также круглый год работает кафе.

Фото: vk.com/gagarinparkspb

Научные эксперименты для детей от Водоканала

В Детском экологическом центре (Шпалерная улица, 56) 1 июня пройдет День открытых дверей. Две программы, рассчитанные на разный возраст, начнутся в 12:00 и 14:00. Вход для детей и сопровождающих бесплатный.

В 12:00 начнется первая программа «О воде на Земле» для ребят 5-9 лет. Маленькие гости и их родители познакомятся с главной героиней Детского экологического центра – Невской Капелькой. Она расскажет о круговороте воды в природе, а также о том, как образуется снег, град и дождь. Ребята примут участие в шуточной эстафете, проведут эксперименты с водой и узнают, почему надо беречь воду.

Вторая программа «Балтийский круиз» рассчитана на ребят постарше - 7-13 лет. Начало сеанса в 14:00. Участники программы отправятся в 3D-путешествие в глубины Балтийского моря, где познакомятся с его обитателями; выполнят игровые задания на интерактивном сенсорном столе и проведут химический эксперимент по определению качества воды.

Фото: vk.com/vodokanal_spb_museum

Выставка о мультфильмах в кинотеатре «Люксор Лето»

На выставке «МУЛЬТ в кино. За кадром» расскажут о современных отечественных мультсериалах, которые пользуются популярностью у детей, а также их родителей и составляют важную часть семейного досуга.

Здесь будут представлены интересные факты и отзывы зрителей о мультсериалах «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Фиксики», «Лео и Тиг», «Ми-Ми-Мишки», «Ангел Бэби», «Тима и Тома», «Волшебный фонарь», «Сказочный патруль», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Бумажки».

Кто придумал фамилию Паровозову, что общего у телешоу «Голос» и мультсериала «Ми-Ми-Мишки», как хотели изначального назвать Лунтика? Ответы на эти и другие вопросы - на выставке «МУЛЬТ в кино. За кадром». Организаторы проекта также предлагают совместить посещение выставки и просмотр нового выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино».

Фото: afisha.sakh.com

Поиск клада, необычные куклы и открытие семейного парка

Барон Мюнхгаузен приглашает детей и взрослых в Петропавловскую крепость на квест-игру, разгадку которой можно найти с помощью мобильного приложения либо печатной версии дневника, в котором зашифрованы секреты барона. Телефон для предварительной записи – 498-06-57. Билет для одного участника квеста стоит 210 рублей, мероприятие длится полтора часа.

На Елагином острове 1 июня состоится показ уникальных авторских кукол, созданных ведущими мастерами кукольного жанра из России и Эстонии. Чтобы увидеть коллекцию кукол из фарфора, дерева, папье-маше, эфопласта, простых и шарнирных, нужно зайти в Центральный выставочный зал Конюшенного корпуса. Выставка «Игра в куклы» открыта с 10:00 до 18:30, билет стоит 100 рублей.

В День защиты детей в торговом центре «Морской» на Васильевском острове пройдет торжественное открытие семейного парка активного отдыха Joki Joya. Если вас манят морские глубины и неведомые сокровища затонувших кораблей, приходите всей семьей и отправляйтесь навстречу увлекательному приключению.

Отыщите выход из двухэтажного игрового лабиринта; полетайте на тарзанке; прыгните с высоты и мягко приземлитесь на пневматическую подушку; покатайтесь с горки на ватрушках; сразитесь в футбол или настольный хоккей; вдоволь напрыгайтесь на батуте. Праздник начнется в 15:00 по адресу: Морская набережная, 35.

Фото: vk.com/joki_joya_info