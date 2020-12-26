Во Всеволожском районе активисты препятствуют движению мусоровоза

Под Петербургом во Всеволожском районе активисты заблокировали движение мусоровозов. Причиной конфликта стала печально известная свалка «Северная Самарка». Опасность свалки заключается в том, что фильтраты из нее попадают в Неву и в грунтовые воды.

Примечательно, что полигон, куда двигались машины, уже официально признан заполненным. Об этом сообщал Росприроднадзор. Кроме того, активисты записали обращение на минувшую пресс-конференцию президента России.

Известно, что в МВД сообщили о жителях Ленинградской области, вышедших на дорогу с различными плакатами. Дальнейшее развитие событий пока не известно.