Петербург и Ленобласть обретут единого оператора по отходам

У Санкт-Петербурга и Ленинградской области появится единый оператор по утилизации отходов. В создании акционерного общества примут участие правительства регионов (по 26%), ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг» (48% акций наоба холдинга), сообщает 47news.

Компания займется разработкой единой стратегии обращения с отходами для двух регионов.

Идея по совместной борьбе двух регионов с мусором возникла в октябре текущего года. В черте Петербурга строить мусороперерабатывающие предприятия нельзя, поэтому они будут расположены в Ленобласти. Выбор площадки для строительства завода только предстоит.

Как писал Санкт-Петербург.ру, жители многих районов Ленобласти против складирования у них отходов. Так, на днях активисты заблокировали движение мусоровозов на свалку "Северная Самарка", который уже признан переполненным.