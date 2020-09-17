1200 квадратных метров горящего мусора обнаружили в Янино

Росприроднадзор собирается привлечь петербургское ГУП «Завод МПБО-2» к ответственности за горящую свалку в Янино, о которой ответственные за экологию узнали лишь от спасателей. Теперь МПБО-2 грозит разбирательство за нарушение требований при обращении с отходами, а также за сокрытие экологической информации.

Как известно, огонь на свалке локализовали утром 17 сентября в Янино, к тому моменту он распространился на площадь в 1200 квадратных метров. При этом в надзорном органе утверждают, что «информация о нештатной ситуации поступила в ведомство из ГКУ «Леноблпожспас». Своевременных донесений от предприятия в адрес органа надзора не поступало».

Отмечается, что свалка загорелась около 4 утра, на место прибыло 43 спасателя. Изначально площадь возгорания была 600 квадратных метров, а вскоре выросла более, чем в два раза.