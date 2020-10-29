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Премия “Город действия” 2020 - стали известны победители

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© Фото: Мойка78

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Люди, которые оказывают помощь бездомным Петербурга, доставляют продукты тяжелобольным, бесплатно помогают детям из трудных семей, благодаря им город становится комфортнее и чище. Они не получают за свой труд зарплату — только «спасибо». Активисты, общественники, просто неравнодушные люди — лучших из лучших наградили премией Мойки78.

Церемония прошла в «Центре событий» в Петроградском районе Петербурга с соблюдением всех требований безопасности по коронавирусу. Среди приглашенных — десятки активистов, как начинающих, так и ставших профи в деле борьбы за сохранение исторического наследия, чистый двор, красивый город, свежий воздух и здоровье — своё и чужое. Награды в пяти номинациях вручали члены жюри, ранее выбравшие победителей.

Победители в номинациях:

градозащитное движение — Сергей Соколов.

приз зрительских симпатий — Сергей Соколов.

экологическое движение Петербурга — Мстислав Жиляев.

приз зрительских симпатий Александр Дубровский и проект «Береги маму».

мой квартал — Пётр Синдаловский.

приз зрительских симпатий — Мартынова Анастасия.

социальный Петербург — Никита Сорокин.

приз зрительских симпатий — Вавилова Анастасия, Маслова Ирина, Василиса Никифоровская, Устелёмов Владислав.

социальная Ленинградская область

приз зрительских симпатий — Анастасия Гришина.

В течение месяца Мойка78 регистрировала участников. Приняв несколько десятков заявок.

Сергей Соколов победитель в номинации «градозащита» — он основатель движения Stop killing Vyborg. Цель активиста — привлечение внимания к разрушенным домам культурного наследия в старом городе Выборг.Также Сергей лидер проекта Варяжское море, который рассчитан на развитие экотуризма в Ленинградской области.

Мстислав Жиляев победитель в номинации «экология» — руководитель проекта «Чистая Вуокса» — создал движение, которое формирует у людей культуру экологического отдыха на природе. Проект существует уже шесть лет — за это время команда Мстислава организовала сотни тур-выездов и походов, собрала тонны мусора и благоустроила десятки памятников природы.

Зрители проголосовали за Александра Дубровского и проект «Береги маму» — они пытаются ликвидировать все несанкционированные свалки Ленинградской области. За 3,5 года работы проекта: к работе привлечено больше двух тысяч человек, ликвидировано свыше 1500 куб. м. свалок и высажено около восьми тысяч деревьев.

Победитель в номинации “Мой квартал” Пётр Синдаловский. Мужчина организовал восстановление винограда, уничтоженного ураганом, на улице Лизы Чайкиной. Благодаря обвитой зеленью стене, здание являлось местной достопримечательностью. Лозы декоративного винограда вернули на место. «Зеленую» сеть подняли на высоту 25 метров. К операции были привлечены более 20 человек: часть расплетала ветви на земле, а часть поднимала виноград, находясь на крыше.

Зрители проголосовали за жительницу Выборга Анастасию Мартынову — девушка привлекает внимания к сохранению исторических кварталов и домов. Она руководитель и создатель проекта «Памятная доска Н.К. Рериху в Выборге».

Никита Сорокин стал победителем в номинации «социальный Петербург» — он девять лет занимается правозащитной и социальной помощью социально-незащищенным слоям населения. Его проект направлен на то, чтобы одним помочь защитить себя, другим купить хлеб, а третьих спустить на землю. Во время пандемии командой Никиты был запущен проект взаимопомощи в Петербурге. Через суд он добивает создания доступной среды в городе.

Зрители свои голоса отдали сразу за четверых номинантов: Вавилову Анастасию, Маслову Ирину, Василису Никифоровскую, Устелёмова Владислава.

В номинации «социальная Ленобласть» зрители проголосовали за Анастасия Гришину — она больше двух лет помогают организовывать мероприятия в Ленобласти. В проект входят школьники 7-9 классов.

Награды нашли своих «неВлиятельных», а Мойка78, как и прежде готова к диалогу со всеми городскими и областными общественниками и активистами.

Генеральный партнёр премии «Город Действия» Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».

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